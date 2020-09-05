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В Запорожье из-за случаев COVID-19 закрыли на карантин две школы и детсад

05.09.2020 10:00
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В Запорожье из-за случаев COVID-19 закрыли на карантин две школы и детсад

В пяти общеобразовательных школах и одном дошкольном учреждении г.Запорожье объявлен карантин в связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 учителей и учеников, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
По данным ведомства, три учреждения (две школы и один детсад) и два класса в двух школах закрыты на 14–дневный карантин, а более сотни контактных лиц - детей и взрослых - находятся под наблюдением медиков.



Теги: Запорожье, школа, карантин, детский сад , COVID-19
 
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