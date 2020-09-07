Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября

07.09.2020 12:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса, сообщается на сайте МОЗ.

Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31 накануне).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4406 случаев;

Волынская область - 5883 случая;

Днепропетровская область - 2767 случаев;

Донецкая область - 1630 случаев;

Житомирская область - 3746 случаев;

Закарпатская область - 8091 случай;

Запорожская область - 1931 случай;

Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;

Кировоградская область - 858 случаев;

м. Киев - 15276 случаев;

Киевская область - 6278 случаев;

Львовская область - 15 881 случай;

Луганская область - 434 случая;

Николаевская область - 1665 случаев;

Одесская область - 8525 случаев;

Полтавская область - 973 случая;

Ровенская область - 9762 случая;

Сумская область - 1963 случая;

Тернопольская область - 7390 случаев;

Харьковская область - 10 972 случая;

Херсонская область - 500 случаев;

Хмельницкая область - 3195 случаев;

Черновицкая область - 11272 случаи;

Черкасская область - 1950 случаев;

Черниговская область - 2372 случая.