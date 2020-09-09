Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Названо количество абитуриетов из ОРДЛО, зачисленных в украинские ВУЗы

09.09.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названо количество абитуриетов из ОРДЛО, зачисленных в украинские ВУЗы

В высшие учебные заведения Украины зачислены почти полторы тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Укринформ.
"Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов", - сообщила Голованчук.
Она также напомнила, что вступительная кампания для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продлится до 23 октября.



Теги: Донбасс, ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх