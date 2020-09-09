Названо количество абитуриетов из ОРДЛО, зачисленных в украинские ВУЗы

09.09.2020 14:00

В высшие учебные заведения Украины зачислены почти полторы тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Укринформ.

"Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов", - сообщила Голованчук.

Она также напомнила, что вступительная кампания для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продлится до 23 октября.