Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября

10.09.2020 12:00

В Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксированы 2 582 новых случая заражения. При этом 44 ранее заболевших умерли, сообщает МОЗ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии 3 023 человек (за сутки 44), выздоровевших – 65 877 (за сутки 1 174). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,44% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.

Статистика заболеваемости коронавирусом по областям Украины:

Винницкая область – 4 606 (+103)

Волынская область – 6 092 (+77)

Днепропетровская область – 3 012 (+89)

Донецкая область – 1 852 (+90)

Житомирская область – 3 938 (+59)

Закарпатская область – 8 359 (+82)

Запорожская область – 2 081 (+40)

Ивано-Франковская область – 10 802 (+143)

Кировоградская область – 874 (+4)

Киев – 16 119 (+298)

Киевская область – 6 554 (+95)

Львовская область – 16 452 (+183)

Луганская область – 503 (+23)

Николаевская область – 1 766 (+52)

Одесская область – 8 874 (+47)

Полтавская область – 1 069 (+51)

Ровненская область – 10 073 (+130)

Сумская область – 2 187 (+44)

Тернопольская область – 8 075 (+251)

Харьковская область – 11 832 (+339)

Херсонская область – 558 (+20);

Хмельницкая область – 3 497 (+142)

Черновицкая область – 11 715 (+134)

Черкасская область – 2 177 (+56)

Черниговская область – 2 545 (+30).