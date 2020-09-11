Последние новости раздела
- С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону11:00
- В Украине - впервые более 3000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа10:00
- Названо количество абитуриетов из ОРДЛО, зачисленных в украинские ВУЗы14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября12:00
- Зеленский назвал новую дату встречи советников глав "нормандской четверки"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября11:00
С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону
11.09.2020 11:00
С понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев попал в оранжевую зону. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает LIGA.net.
Из областных центров в красной зоне остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.
В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.
Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов – в желтой зоне.
Теги: Киев, карантин, зона, COVID-19
Читайте также:
- В одном из районов Киева объявили карантин из-за бешенства
- Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19
- Киевские школы закрываются на карантин
- В Киеве возобновил работу общественный транспорт
- ЦОЗ перевел Харьков в "красную зону" карантина
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения17:00
- Три района Донецка на сутки остались без воды15:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города11:00
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ10:00
- С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону11:00
- В Украине - впервые более 3000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Литва признала Тихановскую и КС законными представителями белорусского народа08:00
- В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"17:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- Алексей Навальный полностью пришел в себя13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области
- Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары
- Три района Донецка на сутки остались без воды