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Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-19

12.09.2020 13:00
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Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-19

Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в больницы Харькова для помощи в противодействии пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
Указано, что гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией The Fishermen и при содействии посольства Украины в США.
Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.
В организации The Fishermen заявили, что это только начало сотрудничества с Украиной.



Теги: США, Харьков, гуманитарная помощь, COVID-19
 
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