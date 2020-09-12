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В Украине новый рекорд смертности от коронавируса

12.09.2020 11:00
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В Украине новый рекорд смертности от коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 103 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 72 человека – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 12 сентября.
Сегодняшний показатель по заболевшим немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 144 инфицированных. Это первое снижение после шести суток подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 151 859. Число жертв – 3 148.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Киеве (428), Харьковской области (292), Тернопольской области (280) и Одесской области (225).
При этом за сутки выздоровели 1 341 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 68 346. Сейчас коронавирусом болеют 80 365 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4756 (+66)
Волынская обл - 6224 (+63)
Днепропетровская обл - 3176 (+83)
Донецкая обл - 2026 (+84)
Житомирская обл - 4194 (+139)
Закарпатская обл - 8532 (+79)
Запорожская обл - 2242 (+106)
Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)
Кировоградская обл - 892 (7)
Киев - 16951 (+428)
Киевская обл - 6750 (+102)
Львовская обл - 16774 (+148)
Луганская обл - 562 (+30)
Николаевская обл - 1929 (+78)
Одесская обл - 9382 (+225)
Полтавская обл - 1161 (31)
Ровенская обл - 10369 (+152)
Сумская обл - 2323 (+94)
Тернопольская обл - 8657 (+280)
Харьковская обл - 12404 (+292)
Херсонская обл - 596 (+20)
Хмельницкая обл - 3850 (+155)
Черновицкая обл - 11988 (+141)
Черкасская обл - 2384 (90)
Черниговская обл - 2654 (+80).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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