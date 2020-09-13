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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2476 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 547 человек, а 30 - скончались. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 13 сентября.
Всего с начала эпидемии в Украине выявили 154 335 случаев COVID-19, из них побороть болезнь смогли уже 68 893 человека, в 3178 - умерли.
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая обл - 4808 (+52)
Волынская обл - 6289 (+65)
Днепропетровская обл - 3262 (+86)
Донецкая обл - 2095 (+69)
Житомирская обл - 4292 (+98)
Закарпатская обл - 8625 (+93)
Запорожская обл - 2347 (+105)
Ивано-Франковская обл - 11215 (+132)
Кировоградская обл - 904 (+12)
Киев - 17261 (+310)
Киевская обл - 6849 (+99)
Львовская обл - 16914 (+140)
Луганская обл - 586 (24)
Николаевская обл - 1953 (24)
Одесская обл - 9482 (100)
Полтавская обл - 1195 (+34)
Ровенская обл - 10469 (100)
Сумская обл - 2401 (+78)
Тернопольская обл - 8882 (+225)
Харьковская обл - 12584 (+180)
Херсонская обл - 628 (32)
Хмельницкая обл - 3968 (+118)
Черновицкая обл - 12117 (+129)
Черкасская обл - 2495 (+111)
Черниговская обл - 2714 (60).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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