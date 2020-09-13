Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября

13.09.2020 11:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2476 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 547 человек, а 30 - скончались. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 13 сентября.

Всего с начала эпидемии в Украине выявили 154 335 случаев COVID-19, из них побороть болезнь смогли уже 68 893 человека, в 3178 - умерли.

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая обл - 4808 (+52)

Волынская обл - 6289 (+65)

Днепропетровская обл - 3262 (+86)

Донецкая обл - 2095 (+69)

Житомирская обл - 4292 (+98)

Закарпатская обл - 8625 (+93)

Запорожская обл - 2347 (+105)

Ивано-Франковская обл - 11215 (+132)

Кировоградская обл - 904 (+12)

Киев - 17261 (+310)

Киевская обл - 6849 (+99)

Львовская обл - 16914 (+140)

Луганская обл - 586 (24)

Николаевская обл - 1953 (24)

Одесская обл - 9482 (100)

Полтавская обл - 1195 (+34)

Ровенская обл - 10469 (100)

Сумская обл - 2401 (+78)

Тернопольская обл - 8882 (+225)

Харьковская обл - 12584 (+180)

Херсонская обл - 628 (32)

Хмельницкая обл - 3968 (+118)

Черновицкая обл - 12117 (+129)

Черкасская обл - 2495 (+111)

Черниговская обл - 2714 (60).