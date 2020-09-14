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Кабмин одобрил проект госбюджета-2021
Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает РБК-Украина.
Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.
Как отметил Марченко, рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Доходы составят 1 трлн 071,1 млрд грн, расходы 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит - 270 млрд грн.
"Мы снизили уровень дефицита по сравнению с текущим годом на 1,5% - до 6%", - сказал он.
По его словам, в следующем году не планируется повышение налогов. Перераспределение через ВВП через бюджет снижается до 23,5%.
Согласно проекту, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.
Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.
В проекте также заложен рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.
По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
При этом уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.
Теги: Кабинет министров, бюджет, презентация
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