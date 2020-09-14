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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2462 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 14 сентября.
Сегодняшний показатель по инфицированным немногим меньше вчерашнего, когда сообщалось о 2 476 больных. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 156 797.
За сутки от коронавируса умерли 33 человека. Общее число жертв теперь – 3 148.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (352), Харьковской области (269) и Одесской области (252) .
При этом за сутки выздоровели 650 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 69 543.
Сейчас коронавирусом болеют 84 043 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 779.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4844 (+36)
Волынская обл - 6353 (+64)
Днепропетровская обл - 3342 (+80)
Донецкая обл - 2101 (+6)
Житомирская обл - 4390 (+98)
Закарпатская обл - 8675 (50)
Запорожская обл - 2403 (+56)
Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)
Кировоградская обл - 909 (+5)
Киев - 17429 (+168)
Киевская обл - 6961 (+112)
Львовская обл - 17057 (+143)
Луганская обл - 600 (+14)
Николаевская обл - 2051 (+98)
Одесская обл - 9687 (+205)
Полтавская обл - 1223 (+28)
Ровенская обл - 10555 (+86)
Сумская обл - 2502 (+101)
Тернопольская обл - 9234 (+352)
Харьковская обл - 12853 (+269)
Херсонская обл - 644 (+16)
Хмельницкая обл - 4008 (+40)
Черновицкая обл - 12252 (+135)
Черкасская обл - 2579 (+84)
Черниговская обл - 2788 (+74).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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