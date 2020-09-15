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Главы двух областей заразились коронавирусом
15.09.2020 09:00
Глава Николаевской ОГА Александр Стадник и глава Житомирской ОГА Владимир Ширма заболели COVID-19. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, передает LIGA.net.
Стадник сообщил о высокой температуре, боли в горле и других симптомах. Ширма отметил, что до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и облгосадминистрации.
Теги: Житомир, Николаев, глава, ОГА, COVID-19
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