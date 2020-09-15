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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 905 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 15 сентября.
Сегодняшний показатель по инфицированным немногим существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 462 больных. Общее количество заразившихся с начала пандемии 159 702.
За сутки от коронавируса умерли 53 человека. Общее число жертв теперь – 3 264.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (390), Харьковской области (307), Одесской области (306) и Киеве (285).
При этом за сутки выздоровели 1267 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 70 810.
Сейчас коронавирусом болеют 85 628 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 585.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4887 (+43)
Волынская обл - 6428 (+75)
Днепропетровская обл - 3430 (+88)
Донецкая обл - 2154 (+53)
Житомирская обл - 4470 (+80)
Закарпатская обл - 8756 (+81)
Запорожская обл - 2503 (100)
Ивано-Франковская обл - 11510 (+153)
Кировоградская обл - 929 (+20)
Киев - 17714 (+285)
Киевская обл - 7079 (+118)
Львовская обл - 17243 (+186)
Луганская обл - 620 (+20)
Николаевская обл - 2114 (+63)
Одесская обл - 9993 (+306)
Полтавская обл - 1253 (+30)
Ровенская обл - 10635 (+80)
Сумская обл - 2553 (+51)
Тернопольская обл - 9624 (+390)
Харьковская обл - 13160 (+307)
Херсонская обл - 661 (+17)
Хмельницкая обл - 4058 (50)
Черновицкая обл - 12394 (+142)
Черкасская обл - 2688 (+109)
Черниговская обл - 2846 (+58).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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