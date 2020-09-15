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У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус

15.09.2020 16:00
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У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус, сообщил во вторник, 15 сентября, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Корреспондент.net.
Он сообщил, что Кернес уже шестой день находится на больничном и лечится в Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №17.
Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. Коронавирус осложняется пневмонией.
На данный момент на COVID-19 проверяют всех контактировавших с Кернесом.



Теги: пневмония, Геннадий Кернес, COVID-19
 
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