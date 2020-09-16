Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке

16.09.2020 14:00

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

297 народных депутатов поддержали принятие в целом законопроекта №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" с предложениями президента от 7 августа 2020 года.







