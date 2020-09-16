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Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке

16.09.2020 14:00
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Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.
297 народных депутатов поддержали принятие в целом законопроекта №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" с предложениями президента от 7 августа 2020 года.





Теги: валюта, ипотека, мораторий, Верховная Рада
 
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