Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина

17.09.2020 08:00

Кабинет министров изменил перечень ограничений, устанавливаемых в населенных пунктах, отнесенных к красной и оранжевой зонам карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает LIGA.net.

Так в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кроме того, отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.

Ужесточать меры будут, если в городе наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч больше, чем в пять раз.