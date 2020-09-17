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Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора

17.09.2020 13:00
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Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора

Верховная Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора. Соответствующий законопроект №3103 был принят во втором чтении 317 голосами нардепов, сообщает РБК-Украина.
"В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания", – говорится в сообщении.
Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора, внесли изменения. Согласно им, ставка сбора устанавливалась по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако переселенцев среди них не было.



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, переселенцы
 
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