Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора

17.09.2020 13:00

Верховная Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора. Соответствующий законопроект №3103 был принят во втором чтении 317 голосами нардепов, сообщает РБК-Украина.

"В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания", – говорится в сообщении.

Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора, внесли изменения. Согласно им, ставка сбора устанавливалась по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако переселенцев среди них не было.