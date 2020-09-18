Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

18.09.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.

Сегодняшний показатель заболеваемости немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о рекордных 3 584 инфицированных. Это первое снижение после трех суток роста. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 169 472.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (349), Одесской области (322), Тернопольской области (311) и Киеве (291).

Также сообщается о 68 жертвах коронавируса, что больше вчерашнего показателя (60). Всего за время пандемии скончались 3 468 украинцев.

При этом за сутки выздоровели 1 573 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 75 486.

Сейчас коронавирусом болеют 90 518 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 587.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 5114 (+75)

Волынская обл - 6689 (+96)

Днепропетровская обл - 3765 (+112)

Донецкая обл - 2313 (41)

Житомирская обл - 4774 (+118)

Закарпатская обл - 9031 (100)

Запорожская обл - 2748 (+75)

Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)

Кировоградская обл - 967 (+16)

Киев - 18740 (+291)

Киевская обл - 7476 (+134)

Львовская обл - 17869 (+205)

Луганская обл - 706 (+17)

Николаевская обл - 2320 (+68)

Одесская обл - 10924 (+322)

Полтавская обл - 1390 (27)

Ровенская обл - 10917 (+120)

Сумская обл - 2807 (+83)

Тернопольская обл - 10705 (+311)

Харьковская обл - 14264 (+349)

Херсонская обл - 766 (+29)

Хмельницкая обл - 4339 (+141)

Черновицкая обл - 12793 (+153)

Черкасская обл - 2891 (+71)

Черниговская обл - 3133 (+99).