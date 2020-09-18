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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

18.09.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.
Сегодняшний показатель заболеваемости немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о рекордных 3 584 инфицированных. Это первое снижение после трех суток роста. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 169 472.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (349), Одесской области (322), Тернопольской области (311) и Киеве (291).
Также сообщается о 68 жертвах коронавируса, что больше вчерашнего показателя (60). Всего за время пандемии скончались 3 468 украинцев.
При этом за сутки выздоровели 1 573 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 75 486.
Сейчас коронавирусом болеют 90 518 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 587.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 5114 (+75)
Волынская обл - 6689 (+96)
Днепропетровская обл - 3765 (+112)
Донецкая обл - 2313 (41)
Житомирская обл - 4774 (+118)
Закарпатская обл - 9031 (100)
Запорожская обл - 2748 (+75)
Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
Кировоградская обл - 967 (+16)
Киев - 18740 (+291)
Киевская обл - 7476 (+134)
Львовская обл - 17869 (+205)
Луганская обл - 706 (+17)
Николаевская обл - 2320 (+68)
Одесская обл - 10924 (+322)
Полтавская обл - 1390 (27)
Ровенская обл - 10917 (+120)
Сумская обл - 2807 (+83)
Тернопольская обл - 10705 (+311)
Харьковская обл - 14264 (+349)
Херсонская обл - 766 (+29)
Хмельницкая обл - 4339 (+141)
Черновицкая обл - 12793 (+153)
Черкасская обл - 2891 (+71)
Черниговская обл - 3133 (+99).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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