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Кабмин обновил распределение по карантинным зонам

19.09.2020 11:00
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Кабмин обновил распределение по карантинным зонам

В Украине обновили распределение на карантинные зоны, которое с 21 сентября вступит в силу и будет действовать в течение двух недель. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По его словам, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.
Как уточнил министр, в «красную зону» войдут:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В «оранжевую зону» вошли:

  • Винница и Казатин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатынский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ривненский район Ривненской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
  • Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

В «желтую зону» попали:

  • города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовыжевский, Терейский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
  • город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, количество административно-территориальных единиц красной зоны сократилось по сравнению с предыдущим заседанием комиссии на 23 — до 14.



Теги: Украина, карантин, зона
 
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