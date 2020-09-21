Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября

21.09.2020 12:00

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2 675 украинцев. Известно о 26 смертях в результате COVID-19, зато выздоровели – 672 пациента, сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии SARS-CoV-2 инфицировались 178 253 тысячи жителей Украины, из которых уже выздоровели 77 тысяч 512 человек, но умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 3 тысячи 583.

Активных больных, то есть тех, которые продолжают лечение, по состоянию на 21 сентября – 97 тысяч 258 украинцев.

Статистика заболеваемости COVID-19 по областям Украины:

Киев – 19 758 (+275);

Львовская область – 18 518 (+201) ;

Харьковская область – 15 133 (+245);

Черновицкая область – 13 165 (+123);

Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);

Одесская область – 11 610 (+188);

Тернопольская область – 11 439 (+192);

Ровненская область – 11 242 (+118);

Закарпатская область – 9 189 (+35);

Киевская область – 7 880 (+136);

Волынская область – 6 936 (+80);

Винницкая область – 5 322 (+54);

Житомирская область – 5 059 (+71);

Хмельницкая область – 4 823 (+192);

Днепропетровская область – 4 118 (+136);

Черниговская область – 3 341 (+78);

Черкасская область – 3 096 (+61);

Сумская область – 3 117 (+94);

Запорожская область – 2 394 (+55);

Донецкая область – 2 480 (+50);

Николаевская область – 2 551 (+82);

Полтавская область – 1 534 (+35);

Кировоградская область – 993 (+8);

Херсонская область – 818 (+5);

Луганская область – 759 (+5).