Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину возвращается "бабье лето"

21.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину возвращается "бабье лето"

На этой неделе в Украине будет теплая, сухая и солнечная погода. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко, сообщает LIGA.net.
"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца", - говорит синоптик.
При этом ожидаются туманы, а также прохладные ночи. Днем по всей Украине будет от +20 до +26 градусов по Цельсию.
В Киеве также ожидается теплая погода. В понедельник в столице +22 +23 градуса, а дальше – от +25 до +26.



Теги: тепло, бабье лето, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх