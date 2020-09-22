Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

22.09.2020 13:00

За минувшие сутки в Украине наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 2 884 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области. Там обнаружили аж 375 новых случаев заражения, сообщает Минздрав.

К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине, Харьковщине и в Киеве.

Но есть и хорошие новости, ведь со вчера выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.

Статистика коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 5377 (+55);

Волынская область – 7031 (+95);

Днепропетровская область – 4218 (+100);

Донецкая область – 2505 (+25);

Житомирская область – 5121 (+62);

Закарпатская область – 9265 (+76);

Запорожская область – 3034 (+100);

Ивано-Франковская область – 12675 (+137);

Кировоградская область – 1005 (+12);

Киев – 20028 (+270);

Киевская область – 8020 (+140);

Львовская область – 18793 (+275);

Луганская область – 767 (+8);

Николаевская область – 2572 (+21);

Одесская область – 11843 (+233);

Полтавская область – 1575 (+41);

Ровенская область – 11353 (+111);

Сумская область – 3184 (+67);

Тернопольская область – 11732 (+293);

Харьковская область – 15505 (+372);

Херсонская область – 837 (+19);

Хмельницкая область – 4937 (+114);

Черновицкая область – 13304 (+139);

Черкасская область – 3145 (+49);

Черниговская область – 3411 (+70).