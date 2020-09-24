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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября

24.09.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября

В Украине за прошедшие сутки выявили 3372 новых случая коронавируса, общее число выявленных больных достигло 188106. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 24 сентября.
При этом выздоровели уже 83458 украинцев (накануне - 1788), а скончались 3757человек (накануне - 52).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 5556 (+101)
Волынская обл - 7235 (+103)
Днепропетровская обл - 4692 (+298)
Донецкая обл - 2767 (+133)
Житомирская обл - 5262 (+71)
Закарпатская обл - 9416 (+73)
Запорожская обл - 3288 (+139)
Ивано-Франковская обл - 12952 (+141)
Кировоградская обл - 1039 (15)
Киев - 20665 (+330)
Киевская обл - 8286 (+138)
Львовская обл - 19250 (+205)
Луганская обл - 841 (27)
Николаевская обл - 2717 (+74)
Одесская обл - 12309 (+179)
Полтавская обл - 1677 (+47)
Ровенская обл - 11621 (+162)
Сумская обл - 3352 (+72)
Тернопольская обл - 12334 (+265)
Харьковская обл - 16193 (+285)
Херсонская обл - 905 (+37)
Хмельницкая обл - 5185 (+136)
Черновицкая обл - 13562 (+114)
Черкасская обл - 3355 (+117)
Черниговская обл - 3647 (+110).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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