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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября
В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии 3 827 человек (за сутки 70), выздоровевших – 85 133 (за сутки - 1 675). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 102 711 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (380), Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.
Распространение COVID-19 по регионам Украины:
Винницкая область – 5653 (+97);
Волынская область – 7362 (+127);
Днепропетровская область – 4917 (+225);
Донецкая область – 2851 (+84);
Житомирская область – 5403 (+141);
Закарпатская область – 9490 (+74);
Запорожская область – 3428 (+140);
Ивано-Франковская область – 13080 (+128);
Кировоградская область – 1052 (+13);
Киев – 21045 (+380);
Киевская область – 8430 (+144);
Львовская область – 19465 (+215);
Луганская область – 894 (+53);
Николаевская область – 2782 (+65);
Одесская область – 12470 (+161);
Полтавская область – 1752 (+75);
Ровненская область – 11774 (+153);
Сумская область – 3474 (+122);
Тернопольская область – 12579 (+245);
Харьковская область – 16490 (+297);
Херсонская область – 954 (+49);
Хмельницкая область – 5361 (+176);
Черновицкая область – 13736 (+174);
Черкасская область – 3459 (+104);
Черниговская область – 3770 (+123).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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