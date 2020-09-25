Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

25.09.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии 3 827 человек (за сутки 70), выздоровевших – 85 133 (за сутки - 1 675). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 102 711 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (380), Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.
Распространение COVID-19 по регионам Украины:
Винницкая область – 5653 (+97);
Волынская область – 7362 (+127);
Днепропетровская область – 4917 (+225);
Донецкая область – 2851 (+84);
Житомирская область – 5403 (+141);
Закарпатская область – 9490 (+74);
Запорожская область – 3428 (+140);
Ивано-Франковская область – 13080 (+128);
Кировоградская область – 1052 (+13);
Киев – 21045 (+380);
Киевская область – 8430 (+144);
Львовская область – 19465 (+215);
Луганская область – 894 (+53);
Николаевская область – 2782 (+65);
Одесская область – 12470 (+161);
Полтавская область – 1752 (+75);
Ровненская область – 11774 (+153);
Сумская область – 3474 (+122);
Тернопольская область – 12579 (+245);
Харьковская область – 16490 (+297);
Херсонская область – 954 (+49);
Хмельницкая область – 5361 (+176);
Черновицкая область – 13736 (+174);
Черкасская область – 3459 (+104);
Черниговская область – 3770 (+123).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх