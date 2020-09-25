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В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин миграционную службу
Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса у работников ГМС, сообщает Корреспондент.net.
В сообщении говорится, что из-за вспышки заболевания ведомство не будет принимать граждан и ограничило доступ в помещение по адресу Владимирская, 9 в Киеве.
“В аппарате Миграционной службы прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9. Проводятся дезинфикационные меры”, - говорится в сообщении.
В то же время, на сайте Миграционной службы уточняется, что граждане могут обратиться в миграционную службу в онлайн-режиме или направить обращение с помощью почтовой связи. Для дистанционных услуг нужно зайти на официальный сайт ГМС и воспользоваться сервером "Приемная электронных обращений".
Теги: карантин, миграционная служба, COVID-19
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