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В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-26

26.09.2020 17:00
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В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-26

Министерством обороны будет выплачено по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26. Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей.
Об этом на экстренном заседании Кабинета министров заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский, сообщает РБК-Украина.
"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.
Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение вблизи Чугуева Харьковской области вечером в пятницу, 25 сентября. В результате катастрофы 25 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Один человек сейчас находится на лечении. Его состояние - средней тяжести.
Большинство из тех, кто находился на борту, были курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.



Теги: семья, помощь, погибший, авиакатастрофа
 
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