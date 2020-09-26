В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки

26.09.2020 13:00

В Украине зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 3 833. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 26 сентября, данные МОЗ.

Всего за время пандемии в Украине заразились коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, из них вчера - 1740.

От коронавируса умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.

Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.

Статистика распространения коронавируса по областям:

Киев – 21 497 (+447)

Львовская область – 19 636 (+171)

Харьковская область – 16 870 (+380)

Черновицкая область – 13 902 (+166)

Ивано-Франковская область – 13 212 (+132)

Тернопольская область – 12 863 (+284)

Одесская область – 12 734 (+264)

Ровненская область – 11 928 (+154)

Закарпатская область – 9 580 (+90)

Киевская область – 8 571 (+141)

Волынская область – 7 500 (+138)

Винницкая область – 5 784 (+131)

Житомирская область – 5 531 (+128)

Хмельницкая область – 5 531 (+170)

Днепропетровская область – 5 118 (+201)

Черниговская область – 3 875 (+105)

Черкасская область – 3 570 (+111)

Запорожская область – 3 568 (+140)

Сумская область – 3 549 (+75)

Донецкая область – 2 964 (+113)

Николаевская область – 2 875 (+93)

Полтавская область – 1 844 (+92)

Кировоградская область – 1 069 (+17)

Херсонская область – 1 000 (+46)

Луганская область – 938 (+44).