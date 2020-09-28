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Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося Ан-26

28.09.2020 13:00
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Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося Ан-26

Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" самолета Ан-26, упавшего в Харьковской области 25 сентября. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - сообщил он.
Уруский добавил, что обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР.



Теги: Чугуев, авиакатастрофа, черный ящик, расшифровка
 
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