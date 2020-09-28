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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября

28.09.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября

В Украине за сутки выявили 2671 новый случай коронавируса, всего в стране уже 201 305 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 28 сентября.
При этом выздоровели уже 88453 человек (накануне - 571), а скончались 3996 украинцев (накануне - 37).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 5974 (+74)
Волынская обл - 7775 (+143)
Днепропетровская обл - 5351 (+66)
Донецкая обл - 3046 (+30)
Житомирская обл - 5779 (+123)
Закарпатская обл - 9654 (22)
Запорожская обл - 3773 (+110)
Ивано-Франковская обл - 13445 (+110)
Кировоградская обл - 1077 (+3)
Киев - 22143 (+328)
Киевская обл - 8854 (+140)
Львовская обл - 19916 (+132)
Луганская обл - 979 (+5)
Николаевская обл - 3011 (31)
Одесская обл - 13079 (+203)
Полтавская обл - 1972 (+62)
Ровенская обл - 12145 (+113)
Сумская обл - 3813 (+141)
Тернопольская обл - 13139 (+153)
Харьковская обл - 17703 (+339)
Херсонская обл - 1062 (+13)
Хмельницкая обл - 5747 (125)
Черновицкая обл - 14113 (+104)
Черкасская обл - 3759 (+65)
Черниговская обл - 3996 (+36).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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