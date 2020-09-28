- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября11:00
- В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября13:00
- Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом09:00
- В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-2617:00
- Зеленский объявил 26 сентября днем траура15:00
- В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки13:00
- Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября10:00
- В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин миграционную службу09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября
В Украине за сутки выявили 2671 новый случай коронавируса, всего в стране уже 201 305 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 28 сентября.
При этом выздоровели уже 88453 человек (накануне - 571), а скончались 3996 украинцев (накануне - 37).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 5974 (+74)
Волынская обл - 7775 (+143)
Днепропетровская обл - 5351 (+66)
Донецкая обл - 3046 (+30)
Житомирская обл - 5779 (+123)
Закарпатская обл - 9654 (22)
Запорожская обл - 3773 (+110)
Ивано-Франковская обл - 13445 (+110)
Кировоградская обл - 1077 (+3)
Киев - 22143 (+328)
Киевская обл - 8854 (+140)
Львовская обл - 19916 (+132)
Луганская обл - 979 (+5)
Николаевская обл - 3011 (31)
Одесская обл - 13079 (+203)
Полтавская обл - 1972 (+62)
Ровенская обл - 12145 (+113)
Сумская обл - 3813 (+141)
Тернопольская обл - 13139 (+153)
Харьковская обл - 17703 (+339)
Херсонская обл - 1062 (+13)
Хмельницкая обл - 5747 (125)
Черновицкая обл - 14113 (+104)
Черкасская обл - 3759 (+65)
Черниговская обл - 3996 (+36).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Минфин: дефицит госбюджета сократился в 2,7 раза
- Украинцы считают, что для получения работы необходимо высшее образование
- Украинские компании стали нанимать больше фрилансеров
- За год количество богатых людей в мире увеличилось на пять процентов
- С начала года население Украины потратило на услуги связи более восьми миллиардов гривен
- Украинцы готовы отказаться от обеда, чтобы уходить с работы раньше
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города16:00
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц14:00
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны13:00
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев11:00
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья08:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября11:00
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование09:00
- В Беларуси прошла «народная инаугурация Тихановской» 08:00
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября17:00
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября13:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)10:00
- Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом09:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)