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В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в "красную" зону попали:
Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
В "оранжевую" зону попали:
города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
город Угледар Донецкой области;
город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
город Сумы Сумской области;
города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочисский, Деражнянский, Дунаевецкий, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.
В "желтую" зону попали:
города Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкая, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
города Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчевский, Киверцовский, Локачинский, Любешовский, Любомльский, Маневицкий, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;
города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народичский, Новоград-Волынский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевского, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;
города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Дзержинский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Первомайский, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
города Полтава и Миргород, Диканьский, Котелевский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;
города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недригайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;
города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
город Киев.
Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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