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В Украину идут дожди
Текущая неделя в Украине будет по-осеннему дождливой на всей территории, начиная со вторника. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, опубликованные в понедельник, 28 сентября, передает Корреспондент.net.
В понедельник, 28 сентября, дожди днем будут идти только в западном регионе, на остальной территории без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура днем +18-20°С в западном регионе, в северном, центральном и восточном +20-21°С, в южном +23-26°С.
Во вторник, 29 сентября, сильный дождь днем ожидается в западном регионе и Одесской области. На остальной территории слабый дождь. Температура днем в западном регионе +14-16°С, в южном +22-24°С, на остальной территории +18-22°С.
В среду, 30 сентября, сильный дождь днем ожидается на всей территории страны, дневная температура +14-16°С в западном, центральном и северном регионе, в южном и юго-восточном +16-18°С.
В четверг, 1 октября, интенсивность дождя днем уменьшится до средней, в южном и юго-восточном регионе пройдет слабый дождь с грозами. Температура в западном регионе +14-17°С, в центральном, северном и восточном +16-18°С, в южном и юго-восточном +18-20°С.
В пятницу, 2 октября, слабый дневной дождь с грозами будет в Запорожской и Одесской области. На остальной территории умеренный дождь, температура +14-17°С, на юго-востоке и юге +18-20°С.
Теги: дождь, неделя, прогноз погоды
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