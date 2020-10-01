В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки

01.10.2020 12:00

Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд по коронавирусу. Кроме того, за сутки скончались более 60 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 1 октября.

В Украине накануне выявили 4069 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 213028.

При этом выздоровели уже 94443 украинцев (накануне - 2083), а скончались 4193 (накануне - 64).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 6308 (+114)

Волынская обл - 8194 (+135)

Днепропетровская обл - 6088 (+266)

Донецкая обл - 3557 (+80)

Житомирская обл - 6088 (+165)

Закарпатская обл - 9918 (+99)

Запорожская обл - 4128 (+133)

Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)

Кировоградская обл - 1127 (19)

Киев - 23155 (+377)

Киевская обл - 9279 (+140)

Львовская обл - 20590 (+240)

Луганская обл - 1091 (+42)

Николаевская обл - 3270 (+107)

Одесская обл - 13789 (260)

Полтавская обл - 2345 (+114)

Ровенская обл - 12554 (+143)

Сумская обл - 4435 (+212)

Тернопольская обл - 13767 (+253)

Харьковская обл - 19128 (+450)

Херсонская обл - 1168 (+34)

Хмельницкая обл - 6188 (+120)

Черновицкая обл - 14605 (+159)

Черкасская обл - 4165 (+143)

Черниговская обл - 4254 (+127).