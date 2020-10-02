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В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID

02.10.2020 11:00
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В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID

В Украине накануне выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 2 октября.
При этом выздоровел уже 96591 украинец (накануне - 2148), а скончался 4261 человек (накануне - 68).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 6452 (+144)
Волынская обл - 8325 (+131)
Днепропетровская обл - 6422 (+334)
Донецкая обл - 3650 (+93)
Житомирская обл - 6265 (+177)
Закарпатская обл - 10004 (+86)
Запорожская обл - 4284 (+156)
Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)
Кировоградская обл - 1141 (+14)
Киев - 23602 (+447)
Киевская обл - 9428 (+149)
Львовская обл - 20826 (+236)
Луганская обл - 1140 (+49)
Николаевская обл - 3369 (+99)
Одесская обл - 14069 (+280)
Полтавская обл - 2512 (+167)
Ровенская обл - 12770 (+216)
Сумская обл - 4677 (+242)
Тернопольская обл - 13996 (+229)
Харьковская обл - 19588 (+460)
Херсонская обл - 1250 (+82)
Хмельницкая обл - 6432 (+244)
Черновицкая обл - 14787 (+182)
Черкасская обл - 4295 (+130)
Черниговская обл - 4409 (+155).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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