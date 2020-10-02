В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID

02.10.2020 11:00

В Украине накануне выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 2 октября.

При этом выздоровел уже 96591 украинец (накануне - 2148), а скончался 4261 человек (накануне - 68).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 6452 (+144)

Волынская обл - 8325 (+131)

Днепропетровская обл - 6422 (+334)

Донецкая обл - 3650 (+93)

Житомирская обл - 6265 (+177)

Закарпатская обл - 10004 (+86)

Запорожская обл - 4284 (+156)

Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)

Кировоградская обл - 1141 (+14)

Киев - 23602 (+447)

Киевская обл - 9428 (+149)

Львовская обл - 20826 (+236)

Луганская обл - 1140 (+49)

Николаевская обл - 3369 (+99)

Одесская обл - 14069 (+280)

Полтавская обл - 2512 (+167)

Ровенская обл - 12770 (+216)

Сумская обл - 4677 (+242)

Тернопольская обл - 13996 (+229)

Харьковская обл - 19588 (+460)

Херсонская обл - 1250 (+82)

Хмельницкая обл - 6432 (+244)

Черновицкая обл - 14787 (+182)

Черкасская обл - 4295 (+130)

Черниговская обл - 4409 (+155).