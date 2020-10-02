- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки12:00
- Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно09:00
- В Украине начался набор на бесплатные курсы по IT и маркетингу для переселенцев15:00
- В Украине впервые более 4000 случаев COVID-19 за сутки 12:00
- Петр Порошенко заразился коронавирусом09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября12:00
- В Украину идут дожди15:00
- Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося Ан-2613:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября11:00
В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID
В Украине накануне выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 2 октября.
При этом выздоровел уже 96591 украинец (накануне - 2148), а скончался 4261 человек (накануне - 68).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 6452 (+144)
Волынская обл - 8325 (+131)
Днепропетровская обл - 6422 (+334)
Донецкая обл - 3650 (+93)
Житомирская обл - 6265 (+177)
Закарпатская обл - 10004 (+86)
Запорожская обл - 4284 (+156)
Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)
Кировоградская обл - 1141 (+14)
Киев - 23602 (+447)
Киевская обл - 9428 (+149)
Львовская обл - 20826 (+236)
Луганская обл - 1140 (+49)
Николаевская обл - 3369 (+99)
Одесская обл - 14069 (+280)
Полтавская обл - 2512 (+167)
Ровенская обл - 12770 (+216)
Сумская обл - 4677 (+242)
Тернопольская обл - 13996 (+229)
Харьковская обл - 19588 (+460)
Херсонская обл - 1250 (+82)
Хмельницкая обл - 6432 (+244)
Черновицкая обл - 14787 (+182)
Черкасская обл - 4295 (+130)
Черниговская обл - 4409 (+155).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Украинцы стали отказываться от некоторых продуктов
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- Донбасс накрыла пыльная буря16:00
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ11:00
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября10:00
- Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине08:00
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-1916:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом08:00
- Составлен полный список симптомов COVID-1917:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- Донбасс накрыла пыльная буря16:00
- Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет15:00
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской
- Донбасс накрыла пыльная буря
- 30 сентября часть Донецка останется без воды
- Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»