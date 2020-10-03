В Украине два новых антирекорда по COVID-19

03.10.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633). Об этом сообщает сайт Минздрава.

Кроме того, за этот период зафиксировано наибольшее число летальных случаев – 92 (днем ранее – 68), 2146 пациентов выздоровели (сутками ранее 2193).

Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 222 322 человек, умерли 4353, выздоровели 98 737 пациентов.

Суточный прирост COVID-19 по регионам:

Винницкая обл - 6554 (+102)

Волынская обл - 8455 (+130)

Днепропетровская обл - 6719 (+297)

Донецкая обл - 3864 (+214)

Житомирская обл - 6468 (+203)

Закарпатская обл - 10105 (+101)

Запорожская обл - 4401 (+117)

Ивано-Франковская обл - 14093 (125)

Кировоградская обл - 1158 (+17)

Киев - 24043 (+441)

Киевская обл - 9591 (+163)

Львовская обл - 21032 (+206)

Луганская обл - 1207 (+67)

Николаевская обл - 3490 (+121)

Одесская обл - 14379 (+310)

Полтавская обл - 2727 (+215)

Ровенская обл - 12956 (+186)

Сумская обл - 4908 (+231)

Тернопольская обл - 14167 (+171)

Харьковская обл - 20104 (+516)

Херсонская обл - 1340 (+90)

Хмельницкая обл - 6647 (+215)

Черновицкая обл - 14966 (+179)

Черкасская обл - 4430 (+135)

Черниговская обл - 4518 (+109).