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В Украине два новых антирекорда по COVID-19

03.10.2020 11:00
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В Украине два новых антирекорда по COVID-19

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633). Об этом сообщает сайт Минздрава.
Кроме того, за этот период зафиксировано наибольшее число летальных случаев – 92 (днем ранее – 68), 2146 пациентов выздоровели (сутками ранее 2193).
Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 222 322 человек, умерли 4353, выздоровели 98 737 пациентов.
Суточный прирост COVID-19 по регионам:
Винницкая обл - 6554 (+102)
Волынская обл - 8455 (+130)
Днепропетровская обл - 6719 (+297)
Донецкая обл - 3864 (+214)
Житомирская обл - 6468 (+203)
Закарпатская обл - 10105 (+101)
Запорожская обл - 4401 (+117)
Ивано-Франковская обл - 14093 (125)
Кировоградская обл - 1158 (+17)
Киев - 24043 (+441)
Киевская обл - 9591 (+163)
Львовская обл - 21032 (+206)
Луганская обл - 1207 (+67)
Николаевская обл - 3490 (+121)
Одесская обл - 14379 (+310)
Полтавская обл - 2727 (+215)
Ровенская обл - 12956 (+186)
Сумская обл - 4908 (+231)
Тернопольская обл - 14167 (+171)
Харьковская обл - 20104 (+516)
Херсонская обл - 1340 (+90)
Хмельницкая обл - 6647 (+215)
Черновицкая обл - 14966 (+179)
Черкасская обл - 4430 (+135)
Черниговская обл - 4518 (+109).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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