Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких

04.10.2020 09:00

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко сообщила, что Петр Порошенко госпитализирован в одну из киевских больниц с коронавирусом, а у их дочери обнаружили положительный тест. Видеоролик опубликовала пресс-служба партии "Европейская солидарность" на своей странице в Facebook, собщает телеканал 112 Украина.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала Марина Порошенко.