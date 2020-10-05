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Украина обновила эпидемическое зонирование
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг, 1 октября, установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
В "красную" зону будут включены город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.
Как сообщили в Минздраве, Канев попал в "красный" уровень эпидемической опасности поскольку в городе зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости - 671 случай на 100 тыс населения, при общенациональном уровне в 123 случаях.
К "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены 126 административных единиц, что на 15 больше, чем на прошлой неделе, в том числе 12 областных центров - Винница, Луцк, Днепр, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Хмельницкий, Харьков, Черновцы.
"Желтый" уровень эпидемической опасности будет будет установлен в 274 административных единицах, что на 15 больше, чем неделей ранее, в том числе он будет продолжать действовать в Киеве. К "зеленому" уровню отнесены 215 административных единиц.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Наиболее угрожающую недельный динамику показывают три города - Харьков, Полтава и Сумы - все они находятся на "оранжевом" уровне. Суммарно рост новых выявленных случаев неделя к неделе в этих трех городах составляет более 40% всего недельного роста по стране.
Существенную угрожающую недельную динамику к росту заболеваемости также демонстрируют Винница, Луцк, Черновцы, Ривне, Чернигов, Запорожье и Черкассы, а также Славянский район Донецкой области.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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