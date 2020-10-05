- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября12:00
- Украина обновила эпидемическое зонирование11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября13:00
- Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких09:00
- В Украине два новых антирекорда по COVID-1911:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки12:00
- Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно09:00
- В Украине начался набор на бесплатные курсы по IT и маркетингу для переселенцев15:00
- В Украине впервые более 4000 случаев COVID-19 за сутки 12:00
Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года
Украина со следующего года начнет вхождение в режим "paper less" ("без бумаг"), когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на презентации новых сервисов и цифровых услуг "Diia Summit", сообщает корреспондент Укринформа.
"2021 год станет началом вхождения страны в режим "paper less", то есть больше никаких бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, - ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - подчеркнул Президент.
Он подчеркнул, что в течение последнего года Украина стала четвертой страной Европы, где есть цифровые водительские права, и первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.
"Это лишь десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением", - сказал глава государства.
Теги: документы, презентация, Зеленский, цифровые технологии
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
- Тридцать украинских вузов оказались под угрозой запрета набора абитуриентов
- Предпринимателей начали подключать к "электронной ленте"
- В Украине зафиксировали бум на оформление загранпаспортов
- Сторонники ЛНР разгромили две окружные избирательные комиссии
- Как получить документы о смерти или рождении на оккупированной территории (ИНФОГРАФИКА)
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке 17:00
- КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется11:00
- Авиация сбросила более 500 тонн воды для тушения пожаров на Луганщине10:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины17:00
- В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября15:00
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)09:00
- Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров16:00
- В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"16:00
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- В Индии разработали бумажный тест на коронавирус13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября12:00
- Украина обновила эпидемическое зонирование11:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- Трамп нарушил обсервацию ради предвыборной акции09:00
- Донецкий "Шахтер" в полном составе ушел на самоизоляцию08:00
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке 17:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
- В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ
- Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса
- Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу
- На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина
- В Украине два новых антирекорда по COVID-19
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса