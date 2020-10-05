Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года

05.10.2020 17:00

Украина со следующего года начнет вхождение в режим "paper less" ("без бумаг"), когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на презентации новых сервисов и цифровых услуг "Diia Summit", сообщает корреспондент Укринформа.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим "paper less", то есть больше никаких бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, - ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что в течение последнего года Украина стала четвертой страной Европы, где есть цифровые водительские права, и первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

"Это лишь десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением", - сказал глава государства.