Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской области. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
"6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных (+90 за сутки), 103 401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4 348 новых случаев. Всего проведено 2 423 031 тестирование методом ПЦР. За сутки выздоровели 2149 пациентов", - говорится в сообщении.
Распространение коронавируса в областях Украины:
Винницкая область – 6930 (+108);
Волынская область – 8880 (+146);
Днепропетровская область – 7372 (+235);
Донецкая область – 4561 (+148);
Житомирская область – 7070 (+136);
Закарпатская область – 10317 (+98);
Запорожская область – 4746 (+116);
Ивано-Франковская область – 14451 (+106);
Кировоградская область – 1194 (+10);
Киев – 25091 (+355);
Киевская область – 10099 (+181);
Львовская область – 21494 (+200);
Луганская область – 1333 (+39);
Николаевская область – 3894 (+75);
Одесская область – 15021 (+292);
Полтавская область – 3270 (+305);
Ровенская область – 13374 (+126);
Сумская область – 5676 (+223);
Тернопольская область – 14610 (+189);
Харьковская область – 21451 (+487);
Херсонская область – 1544 (+48);
Хмельницкая область – 7263 (+295);
Черновицкая область – 15444 (+158);
Черкасская область – 4687 (+137);
Черниговская область – 4812 (+135).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх