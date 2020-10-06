Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2020 12:00

За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской области. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

"6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных (+90 за сутки), 103 401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4 348 новых случаев. Всего проведено 2 423 031 тестирование методом ПЦР. За сутки выздоровели 2149 пациентов", - говорится в сообщении.

Распространение коронавируса в областях Украины:

Винницкая область – 6930 (+108);

Волынская область – 8880 (+146);

Днепропетровская область – 7372 (+235);

Донецкая область – 4561 (+148);

Житомирская область – 7070 (+136);

Закарпатская область – 10317 (+98);

Запорожская область – 4746 (+116);

Ивано-Франковская область – 14451 (+106);

Кировоградская область – 1194 (+10);

Киев – 25091 (+355);

Киевская область – 10099 (+181);

Львовская область – 21494 (+200);

Луганская область – 1333 (+39);

Николаевская область – 3894 (+75);

Одесская область – 15021 (+292);

Полтавская область – 3270 (+305);

Ровенская область – 13374 (+126);

Сумская область – 5676 (+223);

Тернопольская область – 14610 (+189);

Харьковская область – 21451 (+487);

Херсонская область – 1544 (+48);

Хмельницкая область – 7263 (+295);

Черновицкая область – 15444 (+158);

Черкасская область – 4687 (+137);

Черниговская область – 4812 (+135).