Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа

07.10.2020 13:00

У заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. Об этом, сообщила его жена Марина в программе Соромно, передает Корреспондент.net.

"Он (Петр Порошенко – ред.) находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Марина Порошенко.

Также коронавирус обнаружили у их дочери Евгении. По словам матери, девушка переносит болезнь легче, чем Петр Порошенко. У нее случаются вспышки температуры, которые легко снимаются жаропонижающими средствами.