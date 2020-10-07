- В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре16:00
- Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа13:00
- В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября12:00
- Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября12:00
- Украина обновила эпидемическое зонирование11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября13:00
- Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких09:00
- В Украине два новых антирекорда по COVID-1911:00
В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре
На сайте «Ощадбанка» была размещена информация о продлении до 1 ноября срока действия карт ВПЛ международных платежным систем MasterCard/Visa и национальной платежной системе «Простір», которые открыты по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант». Однако есть клиенты, которые имеют несколько счетов по разным тарифным пакетам, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, пишет АиФ-Украина.
По словам Якивчик, карты с истекшим сроком действия, которые не оформлены по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант», недействительны уже с 1 октября. Владельцам таких карт нужно обратиться в «Ощадбанк» и получить новые.
Получается, что уже с 1 октября заблокированы старые карты у десятков тысяч пенсионеров из ОРДО, которые из-за карантина не могут выехать на подконтрольную Украине территорию.
Теги: Донбасс, кредитная карта, Ощадбанк, срок, ВПЛ
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
- Ощадбанк продлит действие истекших платежных карт
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- В Славянске заводчане вышли на протест против действий "Ощадбанка"
- В ГПУ заявили о нарушениях в "Ощадбанке" - открыто дело
- Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"10:00
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе09:00
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях13:00
- 5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек11:00
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»10:00
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре16:00
- Шевченко вызвал в сборную 45-летнего Шовковского15:00
- МОЗ Украины добавит в протокол лечения COVID-19 отечественный препарат14:00
- Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа13:00
- В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки12:00
- Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса11:00
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"10:00
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе09:00
- ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"08:00
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине17:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке