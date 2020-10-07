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В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки
В Украине по состоянию на утро 7 октября число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 239 337 (+4753 за сутки). Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Всего в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 4597 человек (+77 за сутки), вылечились 105 970 пациентов (+2569 за сутки).
Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Харьковской области – инфицировались 685 человек. В Киевской области за сутки заболели 575 человек, в том числе в Киеве – 383 человека. В Одесской и Днепропетровской областях – по 316 человек.
Число активных случаев Covid-19 составляет 128 770 (+2107), с начала пандемии зафиксировали 301 761 подозрение на коронавирус.
Ситуация по регионам выглядит так:
Винницкая область – 7074;
Волынская область – 9037;
Днепропетровская область – 7688;
Донецкая область – 4824;
Житомирская область – 7221;
Закарпатская область – 10 373;
Запорожская область – 4862;
Ивано-Франковская область – 14 562;
Киев – 25 474;
Киевская область – 10291;
Кировоградская область – 1215;
Луганская область – 1394;
Львовская область – 21 696;
Николаевская область – 4025;
Одесская область – 15 337;
Полтавская область – 3497;
Ровенская область – 13 532;
Сумская область – 5885;
Тернопольская область – 14 737;
Харьковская область – 22 136;
Херсонская область – 1591;
Хмельницкая область – 7473;
Черкасская область – 4917;
Черновицкая область – 15 589;
Черниговская область – 4907.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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