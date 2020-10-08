Синоптики назвали дату похолодания в Украине

08.10.2020 17:00

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Не исключено значительное похолодание. Это уже будут не заморозки, это будет мороз", - сказала она и добавила, что после 20 октября снег в Украине явление довольно обычное, особенно для северо-востока и Карпат.

По прогнозу синоптиков, "бабье лето" продлится в Украине еще неделю - до Покрова. Сейчас температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов. Теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели - до 14 октября.