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В Киеве активисты "поздравили" Путина с днем рождения

08.10.2020 10:00
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В Киеве активисты "поздравили" Путина с днем рождения

Под посольством Российской Федерации в Украине 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, состоялась акция "Минус год жизни". К дипломатическому ведомству принесли похоронный венок, а на здание спроецировали слова из популярной песни — "Путин — х**ло", сообщает ТСН.
Организатором мероприятия является ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод". Цель акции — привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, которое осуществляет акты террора по всему земному шару, отметили в объединении.



Теги: Киев, Путин, акция, День рождения
 
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