В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев COVID за сутки

08.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом. Такие данные утром в четверг, 8 октября, сообщает сайт Минздрава.

Всего в стране зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 5 397, что значительно больше вчерашнего антирекорда, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 690 человек, из них за сутки - 93, что является очередным антирекордом. Прошлый антирекорд был установлен 3 октября - тогда умерли 92 пациента.

Выздоровели от болезни уже 108 233 человек, из них за сутки - 2 263.

Активных больных на сегодня - 131 811, прирост за сутки - 3 041.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 25 896 (+422);

Харьковская область – 22 712 (+576);

Львовская область – 21 923 (+227);

Черновицкая область – 15 757 (+168);

Одесская область – 15 704 (+367);

Тернопольская область – 14 979 (+242);

Ивано-Франковская область – 14 693 (+131);

Ровненская область – 13 798 (+266);

Закарпатская область – 10 473 (+100);

Киевская область – 10 490 (+199);

Волынская область – 9 199 (+162);

Днепропетровская область – 7 994 (+306);

Хмельницкая область – 7 732 (+259);

Житомирская область – 7 457 (+236) ;

Винницкая область – 7 197 (+123);

Сумская область – 6 197 (+312);

Черниговская область – 5 066 (+159);

Запорожская область – 5 007 (+145);

Черкасская область – 5 153 (+236);

Донецкая область – 5 118 (+294);

Николаевская область – 4 154 (+129);

Полтавская область – 3 685 (+188);

Херсонская область – 1 636 (+45);

Луганская область – 1 480 (+86);

Кировоградская область – 1 234 (+19).