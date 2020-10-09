В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом

09.10.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт Минздрава.

Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 250 538 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.

Умерли с начала пандемии 4 779 человек (за сутки 89), выздоровевших – 110 650 (за сутки 2 417). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.

Распространение коронавируса в областях Украины:

Винницкая область – 7331 (+134);

Волынская область – 9373 (+174);

Днепропетровская область – 8301 (+307);

Донецкая область – 5372 (+254);

Житомирская область – 7718 (+261);

Закарпатская область – 10629 (+156);

Запорожская область – 5172 (+165);

Ивано-Франковская область – 14835 (+142);

Кировоградская область – 1262 (+28);

м. Киев — 26463 (+567);

Киевская область – 10689 (+199);

Львовская область – 22172 (+249);

Луганская область – 1613 (+133);

Николаевская область – 4293 (+139);

Одесская область – 16107 (+403);

Полтавская область – 3921 (+236);

Ровненская область – 13981 (+183);

Сумская область – 6404 (+207);

Тернопольская область – 15284 (+305);

Харьковская область – 23342 (+630);

Херсонская область – 1714 (+78);

Хмельницкая область – 8062 (+330);

Черновицкая область – 15939 (+182);

Черкасская область – 5349 (+196);

Черниговская область – 5212 (+146).