У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус

10.10.2020 10:00

В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ.

В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них работают дистанционно.

В комиссии добавили, что учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.