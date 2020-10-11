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Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных

11.10.2020 09:00
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Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных

Акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских военнопленных прошла в нескольких городах по всей Украине в субботу, 10 октября, сообщает hromadske.
Организаторы акции — инициативы и общественные организации "Свободу узникам Кремля", "Основа Будущего", Объединение родных пропавших без вести "НАДЕЖДА", Украинская ассоциация пленных, Объединение родственников политзаключенных Кремля и Всеукраинское общественное движение матерей и родственников участников антитеррористической операции.
Участники акции потребовали от парламента принять законы о пленных и военных преступлениях, чтобы законодательно обеспечить защиту пленников Кремля и сделать возможным расследование военных преступлений в Украине. Кроме того, они попросили правительство разблокировать работу комиссии по вопросам пропавших без вести, Офис президента — определить ответственного за освобождение пленных и поиск пропавших без вести, а СБУ — проверять информацию по этим вопросам.



Теги: закон, акция, военнопленный
 
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