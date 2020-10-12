Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина

12.10.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина

С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, передает Цензор.НЕТ.
В соответствии с ним город Киев вернулся в "оранжевую" зону, также перешла из "желтой" в "оранжевую" зону Одесса, а Сумы и Канев попали в "красную".
Новые эпидемические уровни установлены на 14 дней.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх