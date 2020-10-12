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Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина
12.10.2020 10:00
С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, передает Цензор.НЕТ.
В соответствии с ним город Киев вернулся в "оранжевую" зону, также перешла из "желтой" в "оранжевую" зону Одесса, а Сумы и Канев попали в "красную".
Новые эпидемические уровни установлены на 14 дней.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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