- Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина10:00
- Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября11:00
- Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября13:00
- У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус10:00
- Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки16:00
- В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом11:00
- Синоптики назвали дату похолодания в Украине17:00
- В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября
В Украине за минувшие сутки скончались 43 пациента с коронавирусом COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло 5 015, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 12 октября.
Также за сутки выявили 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит второй день подряд, но, скорее всего, связано с выходными днями.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244) и Хмельницкой области (219.
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 265 454.
При этом за сутки выздоровели 903 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 114 410.
Сейчас коронавирусом болеют 146 029 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 474.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 7637 (+68)
Волынская обл - 9791 (+146)
Днепропетровская обл - 8967 (+186)
Донецкая обл - 5699 (50)
Житомирская обл - 8464 (+138)
Закарпатская обл - 10935 (85)
Запорожская обл - 5589 (+128)
Ивано-Франковская обл - 15379 (+182)
Кировоградская обл - 1325 (+21)
Киев - 27693 (+196)
Киевская обл - 11309 (+213)
Львовская обл - 22788 (+200)
Луганская обл - 1852 (+26)
Николаевская обл - 4708 (+162)
Одесская обл - 16770 (+165)
Полтавская обл - 4621 (+244)
Ровенская обл - 14696 (+203)
Сумская обл - 7280 (+418)
Тернопольская обл - 15992 (+194)
Харьковская обл - 25186 (+741)
Херсонская обл - 1985 (+93)
Хмельницкая обл - 9011 (+219)
Черновицкая обл - 16488 (+169)
Черкасская обл - 5668 (+70)
Черниговская обл - 5621 (+103).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины09:00
- В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"15:00
- Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов16:00
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина13:00
- Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина10:00
- В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины09:00
- Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса08:00
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября17:00
- В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"15:00
- Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября11:00
- Украина уступила Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)10:00
- Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных09:00
- Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия17:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября
- Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом
- Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев
- В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль
- В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины
- Армения и Азербайджан договорились о перемирии