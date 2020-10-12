Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса

12.10.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса

Во время совещания у президента Владимира Зеленского принято несколько решений по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, сообщает LIGA.net.
Радуцкий назвал 10 шагов, которые решено предпринять:
1. Вузы временно переведут на дистанционное обучение.
2. Местным властям предлагается начать осенние каникулы со следующей недели, раньше, чем 15 октября.
3. В красных и оранжевых карантинных зонах работа ресторанов и клубов будет ограничена 22:00.
4. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для лечения COVID-19.
5. В Киеве, Одессе и Мариуполе начнется подготовка к разворачиванию больших инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц. В Киеве такой госпиталь может быть размещен во Дворце Спорта.
6. Зеленский поручил готовить к приему заболевших COVID-19 больницы Академии медицинских наук и ведомственные больницы.
7. К работе в инфекционных отделениях привлекут студентов-медиков старших курсов и интернов.
8. Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки.
9. Правительство выделило регионам 572 млн грн, чтобы 80% койкомест для заболевших коронавирусом были обеспечены кислородом, это должны обеспечить местные власти.
10. будет введена ответственность владельцев помещений за соблюдение масочного режима, предпринимателям и организациям грозит штраф в 3400-5100 грн за посетителей или пассажиров без масок.



Теги: карантин, ограничение, Зеленский, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх