Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов всенародного опроса (ВИДЕО)

13.10.2020 12:00

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября, записал видеообращение, в котором анонсировал проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября, сообщает Корреспондент.net.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский.

Сами вопросы он пообещал озвучить позже.