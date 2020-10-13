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Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов всенародного опроса (ВИДЕО)
13.10.2020 12:00
Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября, записал видеообращение, в котором анонсировал проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября, сообщает Корреспондент.net.
"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский.
Сами вопросы он пообещал озвучить позже.
Теги: выборы, опрос, анонс, Зеленский
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